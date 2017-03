Theodor Heuss (2.v.l.) und seine Frau Clementine mit dem britischen Premier Winston Churchill (2.v.r.) 1956 in der Villa Hammerschmidt in Bonn Theodor Heuss ( 31. Januar 1884 -12. Dezember 1963) machte 1902 in Heilbronn sein Abitur. Er studierte u.a. Nationalökonomie, Literatur, Geschichte und Philosophie. Nach dem Studium arbeitete er als Journalist für verschiedene Zeitungen. Wegen einer Verletzung wurde er vom Militärdienst befreit. Von 1920 bis 1933 war er Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin.



Nach der Mitgliedschaft in verschiedenen liberalen Vereinen und Parteien war Heuss 1918 Gründungsmitglied der Deutschen Demokratischen Partei und Stadtverordneter in Berlin-Schöneberg. Aus der DDP wurde 1930 die liberale Deutsche Staatspartei. Strittig sind sein Ja im März 1933 zum Ermächtigungsgesetz sowie Aussagen zur Judenverfolgung. Ab 1936 wurde Heuss vom NS-Regime zunehmend in seiner journalistischen Tätigkeit eingeschränkt und schrieb vorwiegend Biografien.



Nach dem Krieg gründete er die Rhein-Neckar-Zeitung. Die amerikanische Militärregierung ernannte den Politiker der Demokratischen Volkspartei im September 1945 zum ersten Kultusminister Württemberg-Badens. Mit der Gründung der FDP 1948 wurde er deren Vorsitzender. Heuss war maßgeblich an der Ausarbeitung des Deutschen Grundgesetzes beteiligt. Mit seinen vermittelnden und liberalen Positionen prägte er den Verfassungstext. 1949 wurde Heuss zum ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt.



Heuss prägte das Amt durch seine überparteiliche Amtsführung und gewann damit im In- und Ausland Vertrauen für die Nachkriegsrepublik. Der Naturliebhaber Heuss begründete am 25. April 1952 den deutschen „Tag des Baumes“, 1953 gründete er die Deutsche Künstlerhilfe. 1954 wurde er mit großer Zustimmung wiedergewählt. Mit Heuss‘ Einladung zum Staatsbesuch nach Griechenland 1956 endete Deutschlands weitgehende politische Isolation nach dem Zweiten Weltkrieg. Heuss schrieb seine Reden gern selbst und wirkte daher authentisch. Im Volksmund brachte ihm das den Spitznamen "Papa Heuss" ein. Ein Zitat von 1953: "Und um die Freiheit geht es! Um die Freiheit des Menschen (...), in seinem politischen, in seinem religiös-kirchlichen Bekenntnis, daß er von Angst und Bedrängnis befreit den Sinn seines Lebens selber suchen und zu erfüllen trachten könne." Bildrechte: dpa