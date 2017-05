Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2021 mit 54,1 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im November vorhergesagt. Das gab der Arbeitskreis Steuerschätzung am Donnerstag in Berlin bekannt. In diesem Jahr belaufe sich das Steuerplus auf voraussichtlich 7,9 Miliarden Euro, im kommenden Jahr auf 5,6 Milliarden Euro.