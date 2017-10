Doch der Bund der Steuerzahler kritisiert auch in diesem Jahr wieder Entscheidungen auf Bundesebene. So sei in Bezug auf die Flüchtlingskrise eine "mangelnde Vorbereitung der Bundesverwaltung" festzustellen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sei im Jahr 2015 offensichtlich nicht auf die Menge der Anträge von Flüchtlingen vorbereitet gewesen. Deshalb seien in der Eile – zum Teil ohne Ausschreibung – sieben Beratungsgesellschaften beauftragt worden, um Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Dies habe seit Oktober 2015 Kosten in Höhe von 34,2 Millionen Euro verursacht.