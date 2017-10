CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat sich für die Abschaffung der Rente mit 63 ausgesprochen. Er sagte der "Rheinischen Post", diese "Form der Frühverrentung" sollte auslaufen und das Geld lieber in die Renten von Witwen und Erwerbsgeminderten investiert werden. Spahn zufolge wird die abschlagsfreie Frührente für langjährig Versicherte vor allem von männlichen Facharbeitern genutzt, die eigentlich gebraucht würden.

Damit liegt er auf Linie mit dem potenziellen Koalitionspartner FDP, der schon seit Langem warnt, die Rente mit 63 verschärfe den Fachkräftemangel. Die Liberalen fordern einen flexiblen Renteneintritt. Die Menschen sollen ab dem 60. Lebensjahr selbst entscheiden können, wann sie in Rente gehen. Wer unter dem gesetzlichen Rentenalter von 67 in Rente geht, müsste allerdings Abschläge in Kauf nehmen. Dafür sollen laut FDP die Hinzuverdienstgrenzen nach Renteneintritt komplett wegfallen. Parallel soll die private und betriebliche Vorsorge ausgeweitet werden.