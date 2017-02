Mit "Grenzenloser Solidarität" protestieren Abschiebe-Gegner Bildrechte: MDR/Hagen Tober

Protest an dem bereits im Oktober geschlossenen Rückführungsabkommen mit Afghanistan kam aber nicht nur aus mehreren Bundesländern. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte einen sofortigen Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan. Zudem nannte sie es "unerträglich, dass Schutzsuchende überfallartig in Haft und anschließend in ein Flughzeug verfrachtet werden".



Ebenso Kritik an dem Vorgehen übten die evangelische und die katholische Kirche und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler. Am Wochenende hatte sie beklagt, nicht die Lage in Afghanistan habe sich verändert, sondern die innenpolitische Diskussion in Deutschland. Dies dürfe aber nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden.