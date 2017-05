Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich räumte indes Versäumnisse in der politischen Bildung an Schulen ein. Zugleich betonte er, die Studie liefere aber "nicht wirklich neue Erkenntnisse". Bereits der Sachsenmonitor, den die Landesregierung 2016 in Auftrag gegeben hatte, habe die bestehenden Probleme mit Rassismus aufgezeigt. Die große Mehrheit in Sachsen bewege sich aber auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, erklärte Tillich.