Die von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geforderte Entfernung sogenannten Wehrmachtsdevotionalien aus Liegenschaften der Bundeswehr hat parteiübergreifend scharfe Kritik ausgelöst.

Entfernung von Schmidt-Bild

An der Bundeswehr-Uni abgehangen: Bild von Helmut Schmidt als Leutnant der Luftwaffe. Bildrechte: dpa Der ehemalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping kritisierte die Entfernung eines Bildes von Altkanzler Helmut Schmidt in Wehrmachtuniform an der Universität der Bundeswehr in Hamburg als "billig" und "empörend". "Hexenverbrennung hätte man das früher wohl genannt", schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Die Hamburger Universität hatte das Bild von Schmidt abhängen lassen, weil es den früheren sozialdemokratischen Bundeskanzler, der auch Namensgeber der Hochschule ist, in der Uniform eines Leutnants der NS-Luftwaffe zeigt. Das Bild wurde im Zuge der durch von der Leyen geforderten Überprüfung von Bundeswehreinrichtungen auf "Wehrmachtsdevotionalien" entfernt. Hintergrund ist der Skandal um rechtsextreme Vorfälle bei der Bundeswehr, der durch die Festnahme des Oberleutnants Franco A. ins Rollen kam.

"Bilderstürmerische Aktion"

Scharping: "Hexenverbrennung hätte man das früher genannt." Bildrechte: dpa "Innere Führung ist eine permanente Aufgabe", schrieb Scharping dazu. Nur so ließen sich demokratische, freiheitliche und rechtsstaatliche Traditionen dauerhaft verankern. "All jene rauszuschmeißen, die sich diesen Werten verweigern, wäre konsequent", forderte der SPD-Politiker. "Durch eine bilderstürmerische Aktion aber lassen sich die Versäumnisse beim Umgang mit Rechtsradikalen in den Reihen der Bundeswehr nicht ausgleichen", kritisierte Scharping die Bundesverteidigungsministerin.

Kritik an "Pauschalverurteilung"

Auch CSU-Politiker wehren sich dagegen, jedes Andenken an die Wehrmacht und ihre Soldaten zu verdammen. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Innenpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans-Peter Uhl schrieb in einem Gastbeitrag für den "Münchner Merkur", politischer Missbrauch der Wehrmacht durch die Nationalsozialisten dürfe nicht zu einer "Pauschalverurteilung" führen. "Dies fordert die Achtung gegenüber unseren Vätern und Großvätern."



Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer sagte dem "Münchner Merkur", Millionen Deutsche bewahrten Fotos ihrer Väter in Wehrmachtuniform auf. Diese seien "unter der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten eingezogen" worden. "Eine pauschale Verurteilung ihrer Väter empfinden viele Deutsche als ungerecht", so der CSU-Politiker.

"Nicht in Tradition der Nazi-Armee"

Von der Leyen verteidigte unterdessen noch einmal ihr Vorgehen gegen die Pflege von Wehrmachtraditionen in der Bundeswehr. In einer Rede vor dem Reservistenverband der Bundeswehr in Berlin kritisierte sie am Dienstagabend erneut, dass es noch immer "Wehrmachtsdevotionalien" in den Kasernen gibt. Die Bundeswehr stehe nicht in der Tradition der Armee des Nazi-Regimes, bekräftigte die CDU-Politikerin. Sie müsse sich daher die Frage stellen, warum sich Soldaten immer noch "monothematisch auf die Wehrmacht" berufen. "Ein Unrechtsregime, wie das Dritte Reich, kann Tradition nicht begründen", zitierte die Ministerin den aktuellen Traditionserlass der Bundeswehr. Daher sei angeordnet worden, alle Räumlichkeiten der Bundeswehr auf "Wehrmachtsdevotionalien" zu untersuchen.

Ministerin will neue Kasernen-Namen

Die Lent-Kaserne im niedersächsischen Rotenburg/Wümme trägt den Namen des Wehrmacht-Jagdfliegers Helmut Lent. Bildrechte: dpa In diesem Zusammenhang kritisierte von der Leyen auch die Benennung von Kasernen nach Wehrmachtsoldaten, etwa die Kampfflieger Helmut Lent und Hans-Joachim Marseille: "Beide Namensgeber sind nicht mehr sinnstiftend für die heutige Bundeswehr." Die Truppe müsse nach innen und außen klar signalisieren, dass sie nicht in der Tradition der Wehrmacht stehe. Mehr als 20 Kasernen sind heute noch nach Männern benannt, die einst in der Wehrmacht gedient hatten. Seit 1995 sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits 16 Kasernen umbenannt worden.

Zweijähriger Prüfprozess

Zugleich kündigte von der Leyen an, das Selbstverständnis der Bundeswehr in einem zweijährigen Verfahren zu durchleuchten. Außerdem soll der Traditionserlass aus dem Jahr 1982, in dem die Regeln zur Traditionspflege in der Truppe festgelegt werden, bis Ende der Legislaturperiode überarbeitet werden. In dem Zusammenhang forderte die Ministerin ein völlig neues Traditionsbewusstsein. "Wir sollten viel stärker die über 60-jährige erfolgreiche Geschichte der Bundeswehr in den Mittelpunkt unseres Traditionsverständnisses stellen."