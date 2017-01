Bundeswirtschaftsminister Gabriel will offenbar auf bundesweit einheitliche Netzentgelte verzichten. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) schreibt, spielt die Angleichung der Netzentgelte in einem aktuellen Entwurf der Stromnetzreform keine Rolle mehr. Alle Passagen zu einer bundesweiten Umlage seien getilgt. Gabriel bringe damit die ostdeutschen Länder gegen sich auf.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich warf der Regierung Wortbruch vor. Der Bund habe zugesagt, dass es bis Jahresende 2016 einheitliche Netzentgelte in West und Ost geben werde, sagte der CDU-Politiker. Kritik kam auch vom Landesumweltministerium in Sachsen-Anhalt. Grünen-Politikerin Claudia Dalbert erklärte, Sachsen-Anhalt dürfe nicht dafür bestraft werden, dass es mit seiner Energiewende schon so weit sei. Ähnliche Befürchtungen teilt auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber. Die FAZ begründet den Rückzieher des Bundeswirtschaftsministers damit, dass es Druck aus Nordrhein-Westfalen gebe, wo im Frühjahr gewählt wird.

Seit Jahren wird in Deutschland über die Netzentgelte gestritten. Bundesweit gibt es vier Übertragungsnetzbetreiber, die unterschiedliche Preise erheben. Die Netzkosten fallen pro Kunde umso höher aus, je dünner besiedelt ein Versorgungsgebiet ist und je stärker der Betreiber regulierend in das Netz eingreifen muss. Die ostdeutschen Länder, die von 50Hertz versorgt werden, haben damit bundesweit mit die höchsten Strompreise.

Darum zahlt der Osten mehr 1. Das ostdeutsche Stromnetz wurde nach der Wiedervereinigung modernisiert. Diese Kosten zahlen die Verbraucher bis heute. 2. Im Vergleich zum Westen ist die Bevölkerungsdichte geringer. Wo wenig Menschen leben, werden die Leitungskosten auf weniger Menschen aufgeteilt. 3. In Ostdeutschland gibt es ein Überangebot an Strom. Windräder und Braunkohlekraftwerke produzieren oft mehr, als Ostdeutschland verbraucht. Der Überschuss muss transportiert werden – oft Richtung Westen.

Laut Internetportal Verivox ist in Brandenburg der Strom am teuersten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Eine Familie bezahlt in Brandenburg bei einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden 1.180 Euro, in Bremen sind es dagegen 1.054 Euro und damit 126 Euro billiger.