Die AfD kann vor allem Wähler für sich gewinnen, die mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit unzufrieden sind. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Eine Gruppe von Wahlforschern hatte Anfang des Jahres knapp 5.000 wahlberechtigte Personen auf dem Online-Weg befragt. Knapp elf Prozent von ihnen gehörten einer Gewerkschaft an.

Was treibt die Wähler zur AfD?

Dass die AfD-Anhänger Unzufriedenheit empfinden, liegt aber weniger an der eigenen sozialen Lage. Vielmehr fanden die Forscher heraus, dass nicht der Jobverlust die Wähler in die Arme der AfD treibe, sondern die Angst vor einem Jobverlust. So besagt die Studie: Die AfD hat nicht nur Anhänger in einfachen Einkommensschichten, sondern auch viele Sympathisanten in stark gehobenen Einkommensschichten. Gemeinsam sei den Wählern, dass sie unabhängig von ihrem Einkommen davon sprechen würden, einen sozialen Abstieg zu erleben - verglichen zu ihren Eltern.

Empfundener Kontrollverlust

Gleichzeitig haben die AfD-Wähler laut Forschern den Eindruck, langsam Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren und das in dreierlei Hinsicht:

Erstens in persönlicher Hinsicht: So treiben die Anhänger persönliche Zukunftssorgen um, ob sie im Alter ausreichend finanziell abgesichert seien und was aus ihren Kinder werde. Auch fühlten sie eine Ohnmacht angesichts des technologischen Wandels.

Zweitens in politischer Hinsicht: AfD-Wähler fühlen sich laut Studie von Politik und Institutionen unzureichend vertreten und bezeichneten diese als abgehoben. In der Studie heißt es wörtlich: "AfD-Wähler fühlen sich als Bürger entmachtet."

Drittens in nationalstaatlicher Hinsicht: In den Augen AfD-affiner Bürger müsste der Staat die eigene Bevölkerung viel stärker gegen Herausforderungen von außen schützen, als er es ihrer Meinung nach tut.

Gewerkschaftsmitglieder unter AfD-Anhängern

Zugleich wollte die Hans-Böckler-Stiftung wissen, welche Rolle das Arbeitsleben und die Gewerkschaftszugehörigkeit bei AfD-Wählern spielen. Viele Gewerkschaftrsmitglieder hatten bei den Landtagswahlen 2013 für die Partei gestimmt. Entscheidend sei auch bei Gewerkschaftsmitgliedern, als wie sicher sie ihr Arbeitsverhältnis empfinden, heißt es in der Studie. Arbeitnehmer aus der unteren Mittelschicht in unsicheren, befristeten Jobs rückten eher in AfD-Nähe als Beschäftigte in tarifvertraglich geregelten Arbeitsverhältnissen.

DGB: Sicherheitsbedürfnis ernst nehmen