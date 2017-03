Für die Studie wurden die Asylverfahren in den Jahren 2010 bis 2015 untersucht. Danach hatte das Saarland mit 69 Prozent die höchste Quote. Es folgte Bremen mit knapp 56 Prozent. Die wenigsten positiven Asyl-Bescheide gab es demnach in Berlin mit rund 25 Prozent und Sachsen mit fast 27 Prozent.

Große Unterschiede stellten die Autoren auch für einzelne Herkunftsgruppen fest. So wurden in Niedersachsen 75,5 Prozent der Asylanträge aus dem Irak anerkannt. In Sachsen-Anhalt waren es dagegen 37,5 Prozent. In Nordrhein-Westfalen betrug die Anerkennungsquote für Afghanen gut 34 Prozent, in Brandenburg waren es zehn Prozent. Relativ ausgeglichen waren dagegen die Anerkennungsquoten bei syrischen Flüchtlingen.