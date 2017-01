Sigmar Gabriel, Vizekanzler und bisheriger Wirtschaftsminister, löst am Freitag Frank-Walter Steinmeier als Außenminister ab. Die bisherige parlamentarische Staatssekretärin und frühere Justizministerin Brigitte Zypries übernimmt das Wirtschaftsressort. Steinmeier beendet seine Tätigkeit im Kabinett, weil er sich am 12. Februar der Wahl zum Bundespräsidenten stellen wird. Wegen der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung gilt seine Wahl als sicher.

Brigitte Zypries wird Wirtschaftsministerin. Bildrechte: dpa

Formell finden die Ernennungen und Entlassungen gegen 10.45 Uhr im Schloss Bellevue statt. Dort überreicht Bundespräsident Joachim Gauck die entsprechenden Urkunden. Zypries wird im Anschluss im Bundestag als neues Mitglied der Bundesregierung vereidigt. Den Schluss bilden die Amtsübergaben in den Ministerien.



Am Donnerstagabend hatte sich Steinmeier in Paris von seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault verabschiedet. Dabei warnte der deutsche Außenminister vor dem zunehmenden Populismus. Die bevorstehenden französischen Parlamentswahlen seien nicht nur für Frankreich wichtig, sondern für ganz Europa. "Ich ermutige Sie: Wiederstehen Sie den Populisten", sagte Steinmeier in der Landesprache. Die Wahlen in Frankreich seien entscheidend, ob Europa seine Krise überwinde. In der langen Geschichte Frankreichs und Deutschlands seien die Länder als Nationalisten nie gute Nachbarn gewesen.