In Stuttgart wird es erst einmal keine Fahrverbote für ältere Diesel-Autos geben. Das Land Baden-Württemberg geht gegen das umstrittene Fahrverbotsurteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart von Ende Juli vor.

In der grün-schwarzen Landesregierung hatte es zuvor Streit um die möglichen Fahrverbote gegeben. Am Montag einigte man sich nach eigenen Angaben auf eine sogenannte Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dabei werden lediglich die rechtlichen Aspekte des Stuttgarter Urteils noch einmal gegengecheckt. Bis dahin wird es nicht rechtskräftig.