Mehr als die Hälfte der 111 Kilometer Stasi-Akten sei derzeit auf zwölf Archiv-Standorte in den östlichen Bundesländern verteilt. Keiner dieser Standorte sei geeignet für die dauerhafte Nutzung, weil keiner alle Kriterien für archivgerechte Lagerung erfülle.



In den vergangenen zwei Jahren habe er dazu Gespräche mit den Ländern geführt, sagte Jahn. Dabei sei die Einbindung der Stasi-Akten in die jeweilige Gedenkstättenlandschaft der Länder ein wichtiges Entwicklungskriterium gewesen.



So könnten sich beispielsweise Stadt und Landkreis Leipzig am Standort der ehemaligen Bezirksverwaltung der Stasi ein gemeinsames Konzept von Stasi-Unterlagen-Archiv und Gedenkort vorstellen.