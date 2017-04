Karfreitagsruhe Sächsische Jusos für Aufhebung des Tanzverbots

Wer am Karfreitag in die Diskothek geht, wird die Situation kennen. Bis Mitternacht darf keine oder nur verhalten laute Musik gespielt werden. Katharina Schenk, Vorsitzende der Jusos Sachsen, hält dieses Party-Verbot an Karfreitag für veraltet. Sie fordert eine Lockerung: "Es ist mit Blick auf die Bevölkerungsverhältnisse in Sachsen, wo zwei Drittel konfessionslos sind, einfach nicht nachvollziehbar, warum es solche strikte Verbote geben soll. Man kann beauflagen, man kann sagen vor einer Kirche darf es keine riesen laute Party geben. Man kann geschlossene Räume beauflagen. Und genau das scheint mir der richtige Weg zu sein, um für alle, die auch feiern wollen und für die, die Ruhe genießen wollen, die den Feiertag ehren wollen, eine richtige Lösung zu finden."

Sächsiche SPD will an den Grundsatz nicht ran

In der eigenen Partei, der SPD, ist die 28-Jährige mit ihrem Vorschlag bislang aber auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ihr Plan, das Tanzverbot ins Programm aufnehmen zu lassen, ist auf dem Landesparteitag gescheitert. "Klar, in meiner Partei sind auch viele Christen und Christinnen aktiv. Das finde ich auch gut. Trotzdem ist natürlich auch immer ein bisschen der Wunsch da, althergebrachte Dinge zu bewahren. Das Konservative ist ja auch bequem in gewisser Art und Weise und wir als Jugendverband haben natürlich die Aufgabe, die Partei da ein bisschen zu treiben und die Debatte voranzubringen. Und wir werden da auch weiter dranbleiben, weil wir auch in Sachsen gerne ein Tanzverbot aufheben möchten."

CDU bewirbt Ausnahmeregeln

Aber nicht nur die eigene Partei, auch und vor allem der Koalitionspartner, die CDU, werde das nicht mitmachen. Das sagt der Vorsitzende der Jungen Union Sachsen, Alexander Dierks. Zumal in Sachsen, im Gegensatz etwa zu Baden-Württemberg, auch Ausnahmen vom Tanzverbot möglich sind. Dann nämlich wenn die weltanschauliche Freiheit enorm eingeschränkt sei. "Der Paragraph sieben des Gesetzes in Sachsen sieht ja genau diese Ausnahmen vor. Dass also die örtliche Polizeibehörde im Einzelfall auch entscheidet. Und ich halte diese Regelung für sehr vernünftig. Es gibt ein grundsätzliches Verbot, aber im Ausnahmefall muss entschieden werden, ob dieses Verbot aufrechterhalten wird. Und ich denke, dass wird der Würde dieses Tages auch gerecht."

Offenbar Mehrheit für Tanzverbot

Und auch wenn die Mehrheit der Sachsen konfessionslos ist, so seien christliche Feiertage - wie auch Weihnachten - doch Teil der Identität, sagt Alexander Dierks. "Es ist ja nun bei weitem nicht nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die hier für Ausnahmeregelungen streitet oder die meint, gerade an diesem Tag öffentliche Tanzveranstaltungen ausrichten zu müssen."

Das belegt auch eine Studie des Meinungsinstituts YouGov. Demnach halten 54 Prozent der Deutschen ein Tanzverbot an Karfreitag für richtig. 36 Prozent sind dagegen.