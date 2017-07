Bundesverfassungsgericht Urteil zum Tarifeinheitsgesetz erwartet

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet am Dienstag, ob das umstrittene Tarifeinheitsgesetz von 2015 womöglich verfassungswidrig ist. Das Gesetz sieht vor, dass in Betrieben mit konkurrierenden Gewerkschaften nur der Tarifvertrag gilt, der mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft ausgehandelt wurde. Kleine Gewerkschaften sehen sich in ihrer Existenz bedroht.

von Martin Mair, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL