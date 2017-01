Alles wie immer: Der öffentliche Dienst fordert ein dickes Lohnplus. Oliver Greie von Verdi, Leiter des Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: "Wir gehen hier mit der Hauptforderung von sechs Prozent mehr Lohn rein." Und die Arbeitgeber halten dagegen. Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU): "Das erscheint mir definitiv zu hoch. Ich habe vollstes Vertrauen in die Verhandlungsführer, dass es dabei nicht bleibt."

Verdi: Überschüsse durch fantastisches Steuerjahr

Oliver Greie (Verdi-Landesbezirksleiter) Bildrechte: Verdi Doch ganz so leicht lassen sich die Gewerkschaften nicht kleinkriegen. Verdi-Landesbezirksleiter Greie verweist darauf, wie sich die Löhne seit 2000 entwickelt haben. Da hinke der öffentliche Dienst der Privatwirtschaft um vier Prozent hinterher. Außerdem hätten die öffentlichen Haushalte 2016 mit Überschüssen abgeschlossen: "Wir haben wieder ein fantastisches Jahr mit mehr Steuereinnahmen hinter uns. Somit ist genügend Geld da, damit die Beschäftigten im öffentlichen Dienst endlich das nachholen, worauf sie jahrelang verzichtet haben. Und schließlich machen Lehrer und Polizisten einen guten Job."

Finanzminister: Forderung nicht bezahlbar

André Schröder (CDU) Bildrechte: dpa Dass der gut bezahlt werden soll, kann auch Finanzminister Schröder verstehen. Trotzdem hat er Argumente gegen zu stark steigende Löhne: Die Inflation liege deutlich unter den Forderungen. Außerdem wären sechs Prozent nicht bezahlbar. Für Sachsen-Anhalt würde das 150 Millionen Euro mehr in diesem Jahr bedeuten. Im Haushalt sei zwar ein Polster eingeplant, aber nicht in dieser Höhe: "Wir haben dafür Vorsorge getroffen, dass die Tarife steigen können: 2017 in Höhe von 50 Millionen Euro und 2018 etwa 100 Millionen Euro. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von maximal zwei Prozent."

Gegenseitiges Taxieren und Taktieren

Die gegensätzlichen Positionen treffen bei der ersten Tarifrunde in Berlin aufeinander. Aber ist das Ganze nicht reichlich ritualisiert? Wie immer starten beide Seiten von entgegengesetzten Standpunkten. Es folgen Streiks und nächtelange Verhandlungsrunden. Am Ende trifft man sich dann sowieso in der Mitte. Da zumindest sind sich die Verhandler einig. Aber die Schuld daran geben sie sich gegenseitig. Oliver Greie von Verdi: "Wenn der Arbeitgeber sagt, nein, es sei kein Geld da, obwohl erwiesen ist, dass wir mehr Steuereinnahmen haben, werden wir wohl, der eine sagt, es seien Rituale, wir sagen, wir werden in den Arbeitskampf gehen müssen."

Und Finanzminister André Schröder retour: "Klar ist auch, dass die Gewerkschaften mit ihren Maximalforderungen in die Gespräche gehen. Also hat man am Anfang immer den obligatorischen Pulverdampf und am Ende muss es sich um einen Kompromiss handeln." Es hänge an den Verhandlungsführern, sagt Schröder, ob sich das Prozedere abkürzen lasse, vielleicht sogar ohne Streiks. Vor Mitte Februar ist jedenfalls kein Ergebnis zu erwarten.