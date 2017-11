Bei der am Montag beginnenden zweitägigen Weltklimakonferenz werden bis zu 25.000 Teilnehmer aus 197 Staaten in Bonn erwartet. Sie wollen die Details aushandeln, wie das Pariser Klimaabkommens von 2015 umgesetzt werden kann.



Insbesondere durch die Ankündigung der USA, aus dem Abkommen auszusteigen, bekommt die zweiwöchige Konferenz eine brisante politische Dimension. Viele Länder hoffen daher auf ein klares Signal gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump.



Gastgeber der Konferenz sind eigentlich die Fidschi-Inseln. Aus organisatorischen Gründen findet das Treffen aber nicht im südpazifischen Inselstaat, sondern in Deutschland statt.