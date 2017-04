Wie hat sich die Arbeitswelt in den vergangenen 20 Jahren gewandelt? Das wollte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Zimmermann, wissen. Sie stellte eine Anfrage im Bundestag. Dabei kam heraus, dass mittlerweile vier von zehn Arbeitnehmern in Teilzeit arbeiten.

Erzwungene Teilzeit in der Pflege und im Einzelhandel

Für die Linken-Politikerin eine alarmierende Zahl: "Die Leute in Teilzeit bekommen ja weniger Geld als bei einer Vollzeitstelle. Hier wird natürlich systematisch der Lohn gedrückt. Die Leute bekommen oft nicht die Möglichkeit, Vollzeit zu arbeiten. Oft werden dann zwei Teilzeitstellen oder zwei Minijobs draus gemacht. Am Arbeitsmarkt ist ja fast alles möglich." Vor allem in Bereichen wie der Pflege oder dem Einzelhandel sieht Zimmermann das Problem der erzwungenen Teilzeit. Hier müsse die Politik handeln.

Die Mehrheit entscheidet sich bewusst für Teilzeit

Ganz anderer Meinung ist dagegen der Arbeitsmarkt-Ökonom Holger Schäfer vom Institut der Wirtschaft, dem IW Köln: "Diese unfreiwillige Teilzeit aus ökonomischen Gründen, weil man keine Vollzeitbeschäftigung gefunden hat, ist vergleichsweise selten." Schäfer bezieht sich auf Zahlen des statistischen Bundesamtes für das Jahr 2015. So gaben 13 Prozent der Teilzeit-Beschäftigten an, nur deswegen verkürzt zu arbeiten, weil sie keine Vollzeitstellen gefunden haben.

Die Mehrheit habe sich jedoch bewusst für dieses Arbeitsmodell entschieden. Was macht die Teilzeit so attraktiv für die Deutschen? Schäfer: "Es liegt hauptsächlich daran, dass es eben viele Menschen gibt, die den mit Vollzeit verbundenen Zeitaufwand nicht auf sich nehmen wollen. Sie haben nebenbei noch weitere Verpflichtungen. Oder ihnen ist die Zeit mit dem Kind einfach so wichtig ist, dass sie nicht Vollzeit arbeiten möchten, sondern nur die halbe Zeit." Laut Schäfer sind es überwiegend Frauen, die in Teilzeit arbeiten.

Ökonomen erwarten keine weitere Zunahme

Langfristig gesehen, so glaubt Arbeitsmarkt-Ökonom Holger Schäfer, werde der Anteil der Teilzeitarbeit nicht mehr so stark zunehmen wie bisher. Mit den aktuell 40 Prozent Teilzeitarbeitern sei der Zenit bald erreicht. Grund sei, dass es nur einen bestimmten Anteil in der Bevölkerung gebe, der mit einem Teilzeitmodell zufrieden sei. Zum andern hätten die Unternehmen ein Interesse daran, Fachkräfte Vollzeit zu beschäftigen.