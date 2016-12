Am Donnerstagabend hatte die Polizei gegen 18 Uhr zusätzliche Kräfte im Bereich des Einkaufszentrums Centro und des angrenzenden Weihnachtsmarktes zusammengezogen. In ziviler Kleidung und in Uniform kontrollierten sie im Umfeld, deutlich sichtbar für Besucher und Kunden. Zunächst hatte die Polizei die genauen Hintergründe des Einsatzes im Einkaufszentrum Centro offen gelassen. Erst später folgte die Mitteilung zu den zwei Festnahmen. Nach Schließung der Geschäfte in dem Einkaufszentrum um 22.00 Uhr sei die Zahl der Polizisten deutlich reduziert worden.