Gegen einen 26-jährigen Tunesier, der in Kontakt mit dem mutmaßlichen Berliner Attentäter Anis Amri stand, ist Haftbefehl erlassen worden. Das bestätigte die Bundesanwaltschaft am Mittwochnachmittag.

Der 26-Jährige gilt als Kontaktperson von Amri. Laut der Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, soll er sich am Abend vor der Tat in einem Restaurant im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen mit Amri getroffen und "sehr intensiv unterhalten" haben. Es bestehe der Verdacht, dass der Festgenommene von der geplanten Tat gewusst habe, sagte Köhler.

Ermittlungen wegen Sozialbetrugs

Die beiden Tunesier haben sich der Justizsprecherin zufolge seit Ende 2015 gekannt. Ursprünglich hatte die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts einer Beteiligung am Anschlagsgeschehen gegen den 26-Jährigen ermittelt. Deswegen war am Dienstagabend die Unterkunft des Mannes in einem Berliner Flüchtlingsheim untersucht worden.

Nach einer Auswertung der Kommunikationsmittel der Verdächtigen ergab sich allerdings kein ausreichender Verdachtsmoment für einen Haftbefehl wegen Terrorismus.

Die Bundesanwaltschaft übergab den Fall daher an die Berliner Staatsanwaltschaft. Dort erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl. Allerdings steht dieser nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag. Die Berliner Justiz erklärte stattdessen, gegen den Mann werde wegen möglichen Sozialbetrugs ermittelt.

Mitbewohner möglicher Zeuge

Ein weiterer Durchsuchungsbeschluss der Bundesanwaltschaft sei gegen einen früheren Mitbewohner Amris ausgeführt worden, sagte Köhler. Der Mann komme als wichtiger Zeuge in Betracht. Offenbar hatte Amri am Nachmittag und am Abend des Anschlags am 19. Dezember zweimal versucht, seinen ehemaligen Mitbewohner anzurufen. Ob ein Telefonat zustande kam, sei unklar.

Unmittelbar vor der Tat soll Amri von seinem Handy aus eine Sprachnachricht und ein Foto verschickt haben. An wen die Nachrichten gingen, ist noch immer unklar. Über den genauen Inhalt hat sich die Bundesanwaltschaft bislang nicht geäußert.

Amri wurde nach dem Anschlag gefilmt

Fahndungsfotos von Anis Amri direkt nach dem Anschlag in Berlin. Bildrechte: dpa Sprecherin Köhler zufolge wurde Amri direkt nach dem Anschlag offenbar von einer Kamera am Bahnhof Zoo gefilmt. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Video der mutmaßliche Attentäter sei, sagte Köhler. Er sei sich der Aufzeichnung auch offenkundig bewusst gewesen. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt - ein Gruß, der von IS-Anhängern bekannt ist.



Amri soll kurz zuvor einen Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gesteuert haben. Elf Weihnachtsmarktbesucher starben bei dem Anschlag, mehr als 50 wurden verletzt. Den polnischen Lkw-Fahrer hatte Amri nach Angaben der Bundesanwaltschaft schon Stunden vor der Todesfahrt mit einem Kopfschuss getötet. Dabei habe er die gleiche Waffe benutzt wie beim Schusswechsel mit italienischen Polizisten, bei dem der Tunesier getötet worden war. Hinweise, dass sich eine dritte Person im Führerhaus des Lkw befunden habe, gebe es nicht.

Der Tauhid-Gruß Die Geste ist bekannt: So recken etwa Anhänger des sogenannten Islamischen Staats (IS) auf zahlreichen Fotos und in Videos, die die Dschihadisten zeigen, häufig einen Zeigefinger in die Höhe, wenn sie für Kameras posieren. Dabei ist das Zeichen eine typische Geste bei Muslimen und Teil eines jeden Gebets. Der gestreckte Zeigefinger symbolisiert den Glauben an den einen und einzigartigen Gott ("Tauhid"). Das Zeichen ist der sichtbare Ausdruck des islamischen Glaubensbekenntnisses, in dem bezeugt wird, dass es neben dem einen Gott keine anderen Götter gibt.

Amri war schon nachmittags am Lkw und kehrte abends zurück

Laut Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft hielt sich Amri bereits am Nachmittag des 19. Dezember am Berliner Friedrich-Krause-Ufer auf. Dort war der Sattelschlepper zu diesem Zeitpunt abgestellt. Später habe Amri dann eine Moschee an der Perleberger Straße aufgesucht und sei gegen 19.30 Uhr an das Krause-Ufer zurückgekehrt.

Unklar ist nach wie vor, wo Amri Kontakt zu dem polnischen Lkw-Fahrer aufgenommen hatte. Der Lastwagen war erst am Nachmittag des Anschlagstags aus Italien nach Berlin gekommen.