Panzer rollen durch die Straßen, Soldaten stellen Straßensperren auf: So muss man sich die gemeinsame Anti-Terror-Übung von Bundeswehr und Polizei genau nicht vorstellen. Sondern: Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière proben Beamte an ihren Schreibtischen Kommunikationswege und Alarmketten. Und zwar nach folgendem Szenario: "Geübt wird ein erster Anschlag in Bremen, dann in Düsseldorf und in München stattgefunden hat und wir damit rechnen können, dass weitere Anschläge folgen."