Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Terrorverdächtigen im nordrhein-westfälischen Neuss haben die Ermittler weder Waffen noch Sprengstoff gefunden. Wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitteilte, gibt es "keine Hinweise auf unmittelbar bevorstehende Anschläge".

Der 21-Jährige war am Sonnabend festgenommen worden, er sitzt inzwischen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in Untersuchungshaft. Nach Angaben des LKA hatte er Kontakt zu einem 17-jährigen Terrorverdächtigen, der am Freitag in Wien festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Verdächtige aus Österreich sei im Dezember zwei Wochen bei dem jungen Mann in Neuss gewesen, dadurch seien die Ermittlungen ins Rollen gekommen.

Der 21-Jährige war den Behörden demnach als "radikaler Islamist" bekannt. Er galt aber bislang nicht als Sicherheitsrisiko, Ermittlungen gegen ihn liefen nicht.

Wiener hatte möglichen Kinderkomplizen

Unterdessen wurde bekannt, dass der in Wien gefasste Terrorverdächtige mit einem möglichen Komplizen in Verbindung stand, der noch keine 14 Jahre alt ist. "Die beiden haben miteinander intensiven Kontakt gehabt", sagte der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, am Montag in Wien. Es sei in Österreich das erste Mal, das ein Kind im Umfeld eines möglichen Attentäters aufgespürt werde.

Der 17-jährige Österreicher mit albanischen Wurzeln war am Freitag in Wien festgenommen worden. Er steht im Verdacht, in naher Zukunft ein Bombenattentat in einer Wiener U-Bahn geplant zu haben. Laut Innenminister Wolfgang Sobotka gibt es bislang keine Hinweise auf einen konkreten Anschlag. Dennoch sei der junge Mann nicht harmlos: "Da steckt schon etwas dahinter, da gibt es ein Kommunikationsnetz, das überprüft wird." In Vernehmungen habe er Sympathie für die Extremisten-Miliz IS eingeräumt.