Terrorverdacht Nichts Konkretes nach Festnahmen in Wien und Neuss

Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag mitteilte, wurden keine Beweismittel für eine Anschlagsplanung gefunden. Es seien keine Waffen oder Sprengstoff in der Wohnung des Mannes entdeckt worden. Der junge Mann steht im Verdacht, einem in Wien gefassten 17-jährigen Terrorverdächtigen bei Vorbereitungen für einen Anschlag in Österreich geholfen zu haben.