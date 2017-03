In einem Einkaufszentrum in Essen ist Terror-Alarm ausgelöst worden. Es gebe "konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag", teilte die Polizei in Essen am Samstagmorgen mit und sprach von einem möglichen terroristischen Hintergrund. Das in der Innenstadt gelegene Einkaufszentrum bleibe deshalb geschlossen.