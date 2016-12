Der Terrorverdächtige Tunesier Anis Amri ist offenbar wenige Stunden nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in der Hauptstadt gefilmt worden. Dem RBB liegt ein Überwachungsvideo vor, das den 24-Jährigen in der Tatnacht vor einem Moschee-Verein in Moabit zeigen soll.