Die Polizei in Brandenburg hat möglicherweise einen Terroranschlag verhindert. Innenminister Karl-Heinz Schröter teilte mit, dass in einem Flüchtlingsheim in der Uckermark ein 17 Jahre alter Terrorverdächtiger festgenommen worden sei.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll der Jugendliche einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben. Er habe sich in einer Nachricht an seine Mutter im Kurzmitteilungsdienst WhatsApp eindeutig zu dem geplanten Anschlag geäußert.



In der Nachricht habe er sich von seiner Mutter verabschiedet und in den Dschihad ("Heiligen Krieg") ziehe. Wie konkret die Planungen des jungen Manns gediehen waren, stand demnach allerdings zunächst nicht fest.



Schröter erklärte weiter, dass man durch Hinweise von Polizeibehörden aus anderen Bundesländern auf die Spur des Verdächtigen gekommen sei man. Laut RBB soll die Polizei aus dem direkten Umfeld des Verdächtigen informiert worden sein.



Daraufhin sei der 17-Jährige am Dienstagmorgen von Spezialkräften festgenommen worden. Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes durchsuchten die Räume des Heimes, in dem er lebte.