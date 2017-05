Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Verwendung des Begriffs "Leitkultur" verteidigt. Er finde den Begriff "Leitkultur" gut, man solle sich daran aber nicht festbeißen, sagte de Maizière in Berlin bei der Vorstellung von 15 Thesen zum friedlichen Zusammenleben. Genauso gut könne man das Wort "Leitbild" verwenden, um für ein gutes Miteinander von Einheimischen und Zuwanderern zu werben.

Formuliert hatte die Thesen die "Initiative kulturelle Integration". Sie besteht aus 28 gesellschaftlichen Gruppen, die verschiedene Religionen, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Medien repräsentieren. Sie wurde von der Bundesregierung und dem Deutschen Kulturrat ins Leben gerufen und arbeitet an Lösungen, wie das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft gelingen kann.

Die "Initiative kulturelle Integration" lehnt den Begriff "Leitkultur" allerdings ab. Für den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, auf dessen Idee die Gründung der Initiative zurückgeht, sei der Begriff "verbrannt". Er spalte, statt zusammenzuführen. Deshalb habe sich die Initiative nach einem Krisentreffen wegen de Maizières Äußerungen entschieden, den Ausdruck in ihren Überlegungen nicht aufzunehmen.

Als kirchlicher Vertreter der Initiative äußerte sich Erzbischof Stefan Heße. Er hänge "überhaupt nicht" am Begriff Leitkultur. "Mir ist wichtig, dass wir über das, was unser Land zusammenhält, im Gespräch sind", erklärte er. Das seien etwa Grundrechte wie die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, Bildung und Kultur. An dem Dialog sollten sich Einheimische und Fremde beteiligen.