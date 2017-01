Thomas de Maizière schaut freundlich kurz in die Runde der Bundespressekonferenz. Die Kameraleute setzen sich, die Journalisten sehen ihn erwartungsvoll an. Der Innenminister will, dass ihm auch alle wirklich zuhören. Dann verkündet er seine Botschaft: 2016 gab es nur 280.000 Asylsuchende, die nach Deutschland eingereist sind. 2015 waren es noch 890.000. Und er schiebt gleich noch nach, dass sowohl die Zahl der freiwilligen Ausreisen und auch der Abschiebungen auf rund 80.000 angestiegen ist. Eher ein Tropfen auf den heißen Stein.