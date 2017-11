"Ändern wir die Politik, nicht das Klima" – dieser Spruch steht auf einem großen Plakat in der Thüringer Parteizentrale der Grünen. Umso erstaunlicher ist das, was Landessprecher Rainer Wernicke den grünen Sondierern in Berlin an erster Stelle mitgibt: "Wir haben uns als ostdeutsche Grüne zusammengesetzt und einen Katalog erstellt, den wir in unsere Sondierungsgruppe nach Berlin mitgeben. Da steht ganz vorne an: Einheit vollenden."

Zu zahme Klimapolitik?

Es sei Zeit für gleiche Renten und gleiche Mindestlöhne in Ost und West. Statt den grünen Beton bei Klima- oder Flüchtlingspolitik weiter anzumischen, schreiben die grünen ostdeutschen Landesverbände also lieber bei der SPD ab und fordern "soziale Gerechtigkeit". Zur Klimapolitik kommen auf Nachfrage eher zahme Worte. "Wir müssen raus aus der Braunkohle. Aber das kann natürlich nur gehen, wenn entsprechende Strukturmaßnahmen mit einhergehen, wir können nicht einfach sagen: Wir knipsen euch das Licht aus."

Kritik an FDP und CSU

Man hänge nicht am Datum des Kohleausstiegs, solange die Pariser Klimaziele gelten, meint auch die grüne Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling. Sie vertritt die Thüringer Grünen im Bundesparteirat. Henfling steht also hinter dem Kohlekompromiss der grünen Parteispitze. Dennoch sieht sie ein Jamaika-Bündnis sehr skeptisch. Sie kritisiert vor allem den Stil der bisherigen Verhandlungen. Viele Thüringer Grüne hätten das Gefühl, dass FDP und CSU gar nicht koalieren wollten: "Dieses aus einer Verhandlung rausgehen und Noten verteilen, wie kompetent der andere ist, damit tun wir demokratischen Prozessen und der Legitimation von Regierungen überhaupt keinen Gefallen. Ich bin froh, dass unsere Leute sich so zurückhalten", erklärt Henfling.

Grünen-Jugend für klare Kante

Die diplomatische Verhandlungsstrategie käme auch beim Wähler an, meint Landessprecher Wernicke. Immerhin lägen die Grünen in den meisten aktuellen Umfragen über zehn Prozent. Der eigenen Parteijugend schmeckt die Zurückhaltung dagegen nicht. Das hört man am Sprecher der Grünen Jugend, Fabian Gabriel: "Was mir bei den Verhandlungen fehlt, ist eine klare Haltung für humane Asylpolitik. Dass man klar sagt: Mit uns gibt es auf keinen Fall eine Obergrenze. Wir wollen den Familiennachzug und die Abschiebungen nach Afghanistan endlich stoppen."

Man solle auch beim Klima klare Kante zeigen und sich nicht von der FDP in der Öffentlichkeit ausspielen lassen. Die Grüne Jugend plädiert notfalls für eine schwarz-gelbe Minderheitsregierung. Die anderen gefragten Thüringer Grünenpolitiker hoffen trotz Skepsis weiter auf "Jamaika". Landessprecher Wernicke meint noch: Ein Scheitern würde nur irgendwelchen "Radikalinskis" Tür und Tor öffnen.