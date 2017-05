Auch die Nutztierhaltungsverordnung würde immer wieder verändert. Zuletzt als es darum ging, das Schnäbelkürzen bei Hühnern zu verbieten. Die Situation der Mastschweine würde unter anderem das Tierwohl verbessern, das der Bundeslandwirtschaftsminister demnächst einführen will. Es sieht ein Drittel mehr Platz für Nutztiere vor: "Ein Drittel in der ersten Stufe ist schon ein ordentliches Stück. Und ich denke, das ist doch ein ganz wichtiger Schritt, den wir da nach vorne gehen."

Landwirtschaftsminister Schmidt warnt davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Schließlich stünden die deutschen Bauern in einer internationalen Konkurrenz: "Die Gutachter möchten mir dann auch gleich dazusagen, welche Wege ich finden kann, dass nicht die gleichen Schweine dann nicht in Deutschland in Ställen gehalten werden, sondern in Nachbarländern, und wie wir das dann würdigen sollten." Und außerdem sei es wohlfeil, mehr Tierschutz zu fordern, ohne zu sagen was das kostet.