Die ostdeutschen Bundesländer beharren darauf, dass die Netzentgelte im Osten an das Westniveau angepasst werden. Das geht aus einem Brief hervor, den der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Namen aller ostdeutschen Regierungschefs an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Kanzleramtschef Peter Altmaier geschrieben hat.