An der einstigen deutsch-deutschen Grenze sind einer neuen Studie zufolge 327 Menschen ums Leben gekommen. Der Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin hatte fünf Jahre lang recherchiert und stellte am Mittwoch seine Ergebnisse vor.

Die Berliner Wissenschaftler legten ein Handbuch mit Biografien von allen 327 Todesopfern vor. Bei den Flüchtlingen, die erschossen wurden, durch Minen und Selbstschussanlagen ums Leben kamen oder in Grenzgewässern ertranken, handelte es sich demnach überwiegend um junge Menschen. Unter den Opfern sind auch Zivilpersonen aus beiden deutschen Staaten, die ohne Fluchtabsichten dem DDR-Grenzregime zum Opfer fielen. Verzeichnet sind zudem Schicksale deutscher und sowjetischer Deserteure, deren Fahnenflucht an der DDR-Grenze tödlich scheiterte. Das jüngste Opfer an der Grenze war den Wissenschaftlern zufolge sechs Monate alt. Im Juli 1977 erstickte ein Säugling im Kofferraum eines Fluchtfahrzeugs. Das älteste Opfer war ein 81-jähriger Bauer aus dem niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Landminen rissen ihm beide Beine ab, als er im Juni 1967 in ein Minenfeld geriet.

Die Wissenschaftler erklärten am Mittwoch mit der nun vorgelegten Studie sei die Aufarbeitung der Todesfälle an der deutsch-deutschen Grenze zwischen 1949 und 1989 abgeschlossen. Das Schicksal der Opfer an der knapp 1.400 Kilometer langen Grenze war lange Zeit nicht so gut erforscht wie das der Mauertoten in Berlin. Dort waren nach bisherigen Erkenntnissen 138 Menschen ums Leben gekommen.