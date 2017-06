Das Schicksal der Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist bislang noch nicht grundlegend erforscht. Nur zu den Todesopfern an der Berliner Mauer gibt es genaue Zahlen. Fast fünf Jahre lang hat deshalb der Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin im Rahmen eines Forschungsprojekts die Todesfälle an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze untersucht und die Biografien der Opfer erfasst. Die Ergebnisse werden heute präsentiert.



An der Vorstellung der Ergebnisse des Forschungs- und Dokumentationsprojekts werden unter anderen Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters und die Projektleiter Prof. Dr. Klaus Schroeder und Dr. Jochen Staadt teilnehmen. Finanziert wurde das Projekt mit rund 500.000 Euro von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und den Ländern Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hessen.



Zeitlicher Ausgangspunkt für die Untersuchung war der 7. Oktober 1949, der Gründungstag der DDR. Seitdem wurde die politische und polizeiliche Verantwortung für die Überwachung der innerdeutschen Grenze durch den SED-Staat und seine Institutionen wahrgenommen, trotz der fortbestehenden direkten Kontrolle der Deutschen Grenzpolizei durch sowjetische Berater. Grundlage der Arbeit war unter anderem die Durchsicht sämtlicher erhaltener Berichte der DDR-Grenztruppen sowie der Stasi-Akten.

Jüngstes Opfer war ein Säugling

Grenzanlagen an der innerdeutschen Grenze in Hirschberg in Thüringen. Bildrechte: IMAGO Im Vorfeld der Präsentation wurden bereits einzelne Fälle bekannt gegeben. Demnach war das jüngste ermittelte Todesopfer ein im Juli 1977 im Kofferraum eines Fluchtfahrzeugs erstickter sechs Monate alter Säugling. Das älteste Todesopfer an der innerdeutschen Grenze war ein 81-jähriger Bauer aus dem niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Landminen rissen ihm beide Beine ab, als er im Juni 1967 irrtümlich in ein Minenfeld geriet. Mehr als drei Stunden dauerte sein Todeskampf. Ein DDR-Regimentsarzt musste zusehen, wie der Mann verblutete, weil er sich nicht in den verminten Grenzstreifen wagte.



Der sozialen Zusammensetzung nach handelte es sich bei den DDR-Grenzopfern überwiegend um junge Arbeiter, Bauern und Handwerker. Rund die Hälfte von ihnen war zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 30 Prozent hatten ein Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Auch 19 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren starben an der innerdeutschen Grenze. Frauen machten unter den ums Leben gekommenen Zivilisten etwas mehr als zehn Prozent aus.

Forschung dauerte zwei Jahre länger

Ursprünglich sollte das wissenschaftliche Projekt bereits 2015 abgeschlossen sein. Projektleiter Jochen Staadt vom Forschungsverbund SED-Staat sagte damals, die Recherche und Suche in Archiven sei schwieriger und komplexer als zunächst angenommen. Manche Unterlagen seien erst im dritten Anlauf bereitgestellt worden. Auch Akten aus Ermittlungsverfahren gegen DDR-Grenzsoldaten seien erst "nach Überzeugungsarbeit" zur Verfügung gestellt worden.



Bis 2015 wurden den Angaben nach 1.000 Verdachtsfälle untersucht. Biografien von 261 Opfern des DDR-Grenzregimes konnten rekonstruiert werden. Zu weiteren 172 Todesfällen an der innerdeutschen Grenze lagen noch nicht alle Angaben vor. Zu fast 200 im Grenzgebiet gefundenen unbekannten Toten fehlten noch nähere Angaben. Die Forschungsgruppe suchte nach Verwandten, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Augenzeugen, die Auskunft über Schicksale geben konnten.

Frühere Untersuchung der TU Dresden

Bereits 2012 hatte die TU Dresden eine Untersuchung zu den Opfern an den Außengrenzen der DDR in Autrag gegeben und veröffentlicht. Dazu gehörte ein 41 Kilometer langes Teilstück der innerdeutschen Grenze und die 454 Kilometer längs der Tschechischen Republik. 21 Tote wurden dabei nachgewiesen. Erstes namentlich bekannte Todesopfer war demnach der Leipziger Joachim Hans Schlee. Er wurde am 15. April 1948 mit 18 Jahren im sächsisch-bayerischen Grenzabschnitt bei Oberhartmannsreuth von hinten erschossen, 250 Meter auf bayerischem Gebiet.

Zweifel an der exakten Zahl

Fachleute zweifeln wie bei der Anzahl der Berliner Toten an den Zahlen. Sie kritisieren die zu weit gefassten Kriterien. So wurden auch 372 Verdachtsfälle zu DDR-Grenzsoldaten, die im Dienst umkamen oder sich das Leben nahmen, untersucht. Es sei nach Ansicht der Kritiker aber oft unklar, ob der Selbstmord einen Zusammenhang zu Grenzdienst hatte. Das Gleiche gelte für Schusswaffenunfälle. Jede exakte Zahl der Opfer der innerdeutschen Grenze könne daher nur eine Annäherung sein.