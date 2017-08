Transparency International hat das Ergebnis des Diesel-Gipfels einen Skandal genannt. Die Vize-Deutschland-Chefin der Anti-Korruptionsorganisation, Sylvia Schwab, sagte dem rbb-Inforadio, ohne dieses "Kartell zwischen Politik und Autoindustrie" wäre der Diesel-Skandal so nicht möglich gewesen.

Die Bundesregierung sei bislang nicht in der Lage, die Autoindustrie in die Pflicht zu nehmen. Es hinterlasse ein Geschmäckle, wenn sich führende Vertreter der Autoindustrie direkt an das Kanzleramt wenden könnten und dann Vorlagen verändert würden.

"Spiegel": Lobbyisten verhindern Straßentests

Schwab bezog sich dabei auf den jüngsten "Spiegel"-Bericht zum Diesel-Skandal. Darin wird berichtet, dass der frühere Staatsminister im Bundeskanzleramt und spätere Daimler-Cheflobbyist, Eckart von Klaeden, im März 2015 bei seinen alten Kollegen gegen eine neue EU-Verordnung intervenierte.

Zu dieser Zeit wollte die EU-Kommission ein Verfahren durchsetzen, nachdem der Schadstoffausstoß der Autos nicht mehr nur vor der Zulassung im Testbetrieb, sondern auch auf der Straße überprüft werden sollte. "Real Driving Emmissions" (RDE) heißt das Verfahren.

Dem Bericht zufolge schrieb Klaeden am 18. März an den Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, Röller, der Entwurf der Kommission dürfe nicht akzeptiert werden. Er wäre "dankbar", wenn die Bundesregierung ihre "Haltung noch einmal überdenken" würde. VDA-Chef Matthias Wissmann, selbst bis 1998 Bundesverkehrsminister, setzte demnach mit einer E-Mail an Kanzleramtschef Peter Altmaier nach.

Wie der "Spiegel" außerdem berichtete, wollten die Lobbyisten auch die Grenzwerte für den Schadstoffausstoß aufweichen. Die Reaktion der Bundesregierung in Brüssel zeigte, dass sich die Autolobby voll durchsetzen konnte. In dem Vorschlag Deutschlands am 24. März fehlte plötzlich ein Datum zur Einführung strengerer Tests.

Drehtür-Effekt funktioniert