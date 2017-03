Merkel betonte den offenen Austausch mit Trump über die internationalen Krisenherde. Sie kündigte an, dass die USA und Deutschland gemeinsam an einem verbesserten Verhältnis zu Russland arbeiten wollten. Das Minsker-Friedensabkommen für die Ukraine müsse dabei eine Grundlage sein. "Wir werden Hand in Hand in Afghanistan zusammenarbeiten und auch gemeinsam für eine Lösung in Syrien und im Irak arbeiten", betonte Merkel.