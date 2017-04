Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten in Bad Muskau Weg von der Förderung nach Himmelsrichtungen

Hauptinhalt

Kommen ein Linker, zwei CDU-Männer und drei Sozialdemokraten in ein Schloss. Das ist nicht der Anfang eines schlechten Witzes – das ist die Konstellation, in der am Donnerstag die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer bei ihrer Regionalkonferenz in Bad Muskau in Sachsen zusammentreffen. Welche gemeinsamen Interessen haben sie?



von Ine Dippmann, MDR AKTUELL