Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan strebt ein Präsidialsystem an, das ihm mehr Macht einräumt. Am 16. April wird in der Türkei bei einem Referendum über die entsprechende Verfassungsänderung abgestimmt.

Viele Erdogan-Anhänger unter den Deutsch-Türken

Auch gut 1,4 Millionen Türken, die in Deutschland leben, können sich am Referendum beteiligen und vom 27. März bis zum 9. April ihre Stimme abgeben.



Sie könnten dabei das Zünglein an der Waage sein. Umfragen zufolge liegen Befürworter und Gegner der Verfassungsänderung in der Türkei gleich auf. Aber vor allem in konservativen Moschee-Gemeinden der Türkisch-Islamischen Ditib hierzulande hat Erdogans Regierungspartei AKP viele Anhänger.



Bei der Parlamentswahl 2015 kam die islamisch-konservative AKP in Deutschland auf knapp 60 Prozent - das waren rund zehn Prozentpunkte mehr als in der Türkei selbst.

Deutschland muss Erlaubnis erteilen

Laut türkischem Recht dürfen im Ausland lebende türkische Staatsbürger grundsätzlich an Wahlen und Volksabstimmungen in der Türkei teilnehmen. Voraussetzung ist, dass das Aufenthaltsland der Wahlbeteiligung zugestimmt hat.



Die Bundesrepublik muss also die Teilnahme der hier lebenden Türken am Verfassungsreferendum genehmigen. Die Bundesregierung hat das trotz der Nazi-Vergleiche und verbalen Attacken auch getan.



Sie behält sich aber vor, die Genehmigung zu überprüfen, sollten in den in Deutschland eingerichteten Wahllokalen oder bei Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland die hier geltenden Regeln und Gesetze nicht eingehalten werden.

13 türkische Wahllokale eingerichtet

Erstmals wahlberechtigt waren Auslands-Türken 2014 bei der türkischen Präsidentenwahl. Zuvor mussten sie dafür extra in die Türkei reisen.



Jetzt brauchen sie nur noch in eines von 13 Wahllokalen aufsuchen, die die Türkei in Deutschland eingerichtet hat. Sie befinden sich unter anderem in den neun Generalkonsulaten in Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt/Main, Köln/Hürth, Düsseldorf, Münster, Karlsruhe und Mainz.

Keine Wahllokale in Mitteldeutschland