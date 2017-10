Türkische Asylbewerber haben schwere Vorwürfe gegen deutsche Behörden erhoben. Demnach sollen Antragsteller kurz nach Anhörungen bei Ausländerbehörden oder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in der Türkei mit Klarnamen als "Terroristen" an den Pranger gestellt worden sein.

Die Betroffenen gaben an, zuvor ihre Identität streng geheim gehalten zu haben. Sie verdächtigen Mitarbeiter des BAMF, die Informationen in die Türkei weitergegeben zu haben. In mindestens zwei Fällen ermitteln laut "Spiegel" und "Report Mainz" nun Staatsschutzabteilungen der Polizei.