Wer ist Ditib? Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) ist der größte islamische Verband in Deutschland. 1982 schlossen sich in Berlin 15 Moscheen zusammen, 1984 wurde in Köln eine bundesweite Organisation gegründet. Dort ist auch die Ditib-Hauptsitz. Der Verein wird vom türkischen Religionsministerium mitfinanziert. Laut Selbstdarstellung bekennt sich Ditib zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes. Kritiker werfen dem Verband aber vor, verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein.