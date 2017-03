Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg hatte kurzfristig einen für Donnerstagabend geplanten Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag untersagt und das mit Sicherheitsbedenken begründet. Bozdag sagte aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe ab. Dabei sollte es um den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gehen. Als Reaktion auf die Absage von Gaggenau wurde zudem der deutsche Botschafter in der Türkei vom türkischen Außenministerium einbestellt. Ein Beamter erklärte, dem Botschafter sei das "Unbehagen" der Türkei über die jüngsten Entwicklungen vermittelt wurden.