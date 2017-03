Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will sich nicht von seinem Wahlkampfauftritt in Hamburg abbringen lassen. Er verlegte seine Rede am Dienstagabend in die Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg-Uhlenhorst. Das bestätigten das Koordinationszentrum für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP und die Polizei der Hansestadt.

Für Residenz gilt Versammlungsrecht nicht

Ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde sagte, da die Residenz im Besitz des türkischen Staates sei, handele es sich um ein exterritoriales Gelände, für das etwa kommunale Versammlungsrecht nicht gelte. Die Polizei müsse wegen erwarteter Proteste dennoch prüfen, ob die Sicherheit der Veranstaltung gewährleistet werden könne.



Cavusoglu selbst erklärte in Istanbul, niemand werde verhindern können, dass er nach Hamburg fliegen werde. Die Türkei werde die nötigen Antworten geben, wenn man sich ihr gegenüber feindlich verhalte.



Empört reagierte Cavusoglu auf die von den Hamburger Behörden verfügte Schließung einer Halle, in der er auftreten und für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei werben wollte. Der Veranstaltungsort Plaza Event Center war wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt worden.

Nazi-Vergleich wiederholt

In der Tageszeitung "Hürriyet" hatte Cavusoglu den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wiederholt. Er sagte, Betreiber privater Veranstaltungshallen würden unter Druck gesetzt. Das sei ein komplett repressives System. Alle diese Praktiken erinnerten an die Nazi-Zeit. Die deutschen Behörden wollten dadurch eine Zustimmung zu der Verfassungsreform verhindern, die die Macht im Staat bei Präsident Recep Tayyip Erdogan konzentrieren soll. Cavusoglu kritisierte auch die generellen Auftrittsverbote in den Niederlanden und Österreich. Er erklärte, Europa sei in der Hand von rassistischen Parteien und falle in eine Zeit wie vor dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Treffen mit Gabriel angekündigt

Am Mittwoch will Cavusoglu nach Berlin reisen. Er bestätigte ein Treffen "mit meinem Freund", Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, und erklärte, er wolle keine schlechten Beziehungen mit irgendeinem Land, auch nicht mit Deutschland.

"Versammlungsfreiheit nur für deutsche Staatsbürger"

Inzwischen geht die Debatte um die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder vor Vertretern der rund drei Millionen Türkischstämmigen in Deutschland weiter.



Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer appellierte an Bundeskanzlerin Angela Merkel, solche Auftritte für unerwünscht zu erklären. Der CSU-Politiker forderte zudem die EU auf, die Milliarden-Hilfe für die Türkei zur Demokratisierung des Landes zu stoppen. Er sagte, das Ziel, mit dieser Heranführungshilfe die EU-Rechtsstaatlichkeit und -Meinungsfreiheit voranzubringen, sei bereits verfehlt worden.

Bayerns Justizminister Winfried Bausback verlangte ebenfalls ein Verbot der Auftritte. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der CSU-Politiker und Rechtsprofessor, das Grundgesetz beschränke die Versammlungsfreiheit auf deutsche Staatsangehörige. Der türkische Meinungskampf über die türkische Verfassung sei in der Türkei und nicht hier auszutragen.

"Auftrittsverbot helfen Erdogan"

Der Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, lehnt Auftrittsverbote für türkische Regierungsmitglieder in Deutschland ab. Er sagte, man dürfe nicht den Fehler machen, auf Provokationen Erdogans hereinzufallen und ihn durch Verbote in eine Märtyrerrolle zu setzen.



Ähnlich kritisch sieht der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu ein Auftrittsverbot. Mutlu sagte, Erdogan könne dann seine Opferrolle zelebrieren. Diese Verbote seien das beste Wahlkampfgeschenk für ihn, deshalb provoziere und rüste Ankara verbal auf.

Bundesregierung gegen Auftrittsverbot