Zeybekci will nun in einem Kölner Hotel sprechen. Bildrechte: dpa

Trotz Absagen Türkischer Wirtschaftsminister will in Köln Wahlkampf machen

Der türkische Wirtschaftsminister will sich seinen Auftritt in Köln nicht verbieten lassen. Am Abend will Nihat Zeybekci bei einer Privatveranstaltung in einem Hotel sprechen. Derweil geht der Streit um den Umgang mit Präsident Erdogans Wahlkämpfern weiter.