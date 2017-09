Noch vor dem tatsächlichen Kanzlerduell im Fernsehen hat die SPD den Sieg für ihren Kandidaten Martin Schulz reklamiert. "TV-Duell: Merkel verliert - klar gegen Martin Schulz" war in einer Google-Anzeige zu lesen. Nach Angaben einer Parteisprecherin war der Text von Mitternacht bis etwa 7 Uhr am Sonntagmorgen freigeschaltet.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet wollte die Entschuldigung nicht gelten lassen. "Was will uns der Tweet sagen? Sie haben doch dem 'Dienstleister' Text mit der Ausrufung des Siegers des TV-Duells in Auftrag gegeben", antwortete der nordrhein-westfälische Ministerpräsident der SPD. Eine gekaufte Bewertung Stunden vor dem Duell sei "an Dämlichkeit nicht zu toppen", kommentierte er.