Beim einzigen TV-Duell der Kanzlerkandidaten hat SPD-Herausforderer Martin Schulz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Fehler in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Seine Vorwürfe, Merkel schade der Demokratie, relativierte er allerdings. Schulz betonte, eine europäische Lösung im Herbst 2015 wäre weniger zulasten Deutschlands gegangen. Zudem sei es absehbar gewesen, dass so hohe Zahlen an Flüchtlingen kommen.