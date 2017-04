Das Bundesverkehrsministerium hält von dem Vorstoß wenig. Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung sei nicht geplant. Ein generelles Tempo 30 schränke die Kommunen in ihrer Entscheidungsfreiheit ein und bremse den Verkehrsfluss unverhältnismäßig. Schon heute hätten die Behörden die Möglichkeit, in Wohngebieten Tempo-30-Zonen anzuordnen und vor Schulen und Kitas auch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 vorzuschreiben.

Der Vorstoß stößt auch beim ADAC auf Widerspruch. Ein Sprecher sagte, Tempo 30 sei in Wohngebieten heute fast üblich. Auf Hauptverkehrsstraßen aber gebe es damit ein Problem. Der ADAC verwies auf eine Studie, wonach Autos bei Tempo 30 nicht weniger CO2 ausstoßen als bei Tempo 50. Der Automobilclub argumentiert, dass Autofahrer vor allem am Wochenende und nachts ausgebremst würden. Zudem könnte der Verkehr in Wohngebieten zunehmen, weil die Route über Hauptstraßen dann nicht mehr schneller wäre.

Das Umweltbundesamt fordert, darüber müsse die Gesellschaft diskutieren. In seinem Thesenpapier heißt es, in den 70er und 80er Jahren sei über Tempo-30-Zonen "sehr kontrovers" debattiert worden. Inzwischen seien diese Zonen gesellschaftlicher Konsens.



Die erste Tempo-30-Zone in Deutschland war 1983 als Modellversuch in Buxtehude eingerichtet worden. Viele weitere Städte folgten. Eine bundesweite Statistik zur Zahl der Zonen gibt es laut Bundesverkehrsministerium nicht.