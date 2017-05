Elterngeld, Elterngeld Plus, Kindergeld, kostenfreie Kita-Jahre: Die Bundesregierung gibt pro Jahr 200 Milliarden Euro für die Familienförderung aus. In kaum einem anderen Land fließt so viel Geld in diesen Bereich.



Die schlechte Nachricht: Viele Mütter und Väter sind trotzdem unzufrieden mit ihrer Situation. Laut einer Studie der Zeitschrift "Eltern" spüren 87 Prozent der Befragten zunehmenden Druck. Beklagt wird vor allem, dass man sich dem Arbeitsmarkt anpassen müsse und nicht umgekehrt. Im Vergleich zur letzten Studie vor vier Jahren hat sich die Einschätzung damit deutlich verschlechtert.