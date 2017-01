Wer sich wegen seiner Sexualität benachteiligt fühlt, kann das bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes melden. Und das passiert immer noch täglich. "Da wurde einem Altenpfleger beispielsweise gekündigt," berichtet Leiterin Christine Lüders, "weil er nicht zum Unternehmen passe. Da bekam ein lesbisches Paar keine Wohnung unter Verweis auf die sexuelle Orientierung. Und erst kürzlich beschäftigte uns ein Fall, in dem ein schwules Paar gebeten wurde, eine Hotel-Lobby zu verlassen, weil es sich geküsst hatte."

Etwa 800 solcher Fälle könnte sie aufzählen - alleine für das Jahr 2016. Und das steht ein bisschen im Widerspruch zur aktuellen Studie der Antidiskriminierungsstelle. Demnach sind die Deutschen gegenüber Homosexuellen nämlich überaus liberal eingestellt. Fast alle finden es gut, dass es Gesetze gegen Diskriminierung gibt. Fast alle sind dafür, dass in den Schulen sexuelle Vielfalt vermittelt wird.

Und auch mit der gleichgeschlechtlichen Ehe hätten die Deutschen kein Problem, sagt Beate Küpper, die die Studie geleitet hat: "Die überwältigende Mehrheit stimmt der gleichgeschlechtlichen Ehe zu. Das Thema ist, um es salopp zu sagen, hier im Prinzip auch schon durch in der Mehrheitsbevölkerung."

Und deshalb plädieren Küpper und Lüders auch dafür, dass sich der Bundestag endlich damit beschäftigt. Am besten ohne Fraktionszwang - dann wäre eine Mehrheit für die wirkliche Homo-Ehe schnell zusammen. SPD, Linke und Grüne sind ja schon lange dafür. Und auch in der Union bröckelt der Widerstand. Auf der parlamentarischen Tagesordnung steht das Thema aber erst einmal nicht.

Und auch die aktuelle Studie zeigt, dass die meisten Befragten zwar generell sehr liberal gegenüber Schwulen und Lesben sind, aber das lässt auch schnell nach, wenn man persönlich mit dem Thema konfrontiert wird. Etwa ein Drittel empfindet es zum Beispiel immer noch als unangenehm, wenn zwei Männer sich in der Öffentlichkeit küssen. Christine Lüders zitiert die Studie: "'Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen.' Hier haben wir 44 Prozent der Befragten, die da zustimmen. Wir haben über 26 Prozent, die sagen, wir möchten mit dem Thema Homosexualität möglichst wenig in Berührung kommen."