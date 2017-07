Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, weist darauf hin, "dass die Länder seit 2004 etwa 4.500 strafrechtliche Ermittlungsverfahren in diesem Zusammenhang eingeleitet haben." Dabei gehe es zum Beispiel um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, um Spendengelderpressung und sogar um "Terrorismusvorwurf sogenannter Organisationsdelikte nach dem Strafgesetzbuch." Bundesweit wird die PKK vom Verfassungsschutz mit rund 13.000 Mitgliedern als die größte "ausländerextremistische Organisation in Deutschland" gewertet.

Auch in Sachsen ist die PKK aktiv, wie der Präsident des dortigen Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath, bestätigt: "Die PKK ist in den letzten Jahren immer in Sachsen vertreten gewesen. Und sie hat vor dem Hintergrund der politischen Lage in der Türkei, in Syrien und im Irak ihre Aktivitäten gesteigert." Das zeige sich vor allem durch Infostände der PKK und dem Verteilen von Propagandamaterial. "Und dadurch hat sie auch ein höheres Personenpotential erreichen können", sagt Meyer-Plath. Alle Länder versuchen, den strafrechtlichen Rahmen gegen die PKK auszuschöpfen.