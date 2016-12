Deutschland hat bislang lediglich vier Prozent der zugesagten Flüchtlinge aufgenommen. Konkret sind das 1.095 Asylsuchende. Insgesamt sollen bis Sommer nächsten Jahres 27.000 Betroffene nach Deutschland kommen. Das Bundesinnenministerium will jetzt mehr Tempo machen. Ministeriumsangaben zufolge werden seit September monatlich 500 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, künftig sollen es 1.000 Plätze sein. Allerdings dürfte der Zeitrahmen bis Sommer nicht mehr zu halten sein, sagte eine Ministeriumssprecherin. Laut Behörde stammen die Asylsuchenden aus Syrien, dem Irak, Eritrea oder sind staatenlose Palästinenser. Im EU-weiten Vergleich kommt Deutschland an dritter Stelle der Mitgliedsstaaten, die umgesiedelte Flüchtlinge aus den beiden Ländern aufgenommen haben. Frankreich hat den Angaben zufolge bereits knapp 2.700, die Niederlande rund 1.200 Menschen ins Land geholt.

Ungarn und Polen hatten bis Anfang Dezember laut EU-Kommission keinen Flüchtling aufgenommen, Tschechien lediglich zwölf und die Slowakei neun Flüchtlinge. Die EU-Innenminister hatten sich im September 2015 mehrheitlich auf eine Quote geeinigt. Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien stimmten damals gegen den Umverteilungsschlüssel, Finnland enthielt sich. Polen, das die Umverteilung kritisch sieht, stimmte letztlich dafür.



Laut vereinbarter EU-Flüchtlingsquote muss Polen über 6.100 Flüchtlinge aufnehmen, Ungarn hingegen 2.300 Flüchtlinge. Im Oktober scheiterte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban in seinem Land mit einem Referendum zur Quote. Zwar sprachen sich die Ungarn mehrheitlich gegen die EU-weite Umverteilung aus, doch hatten sich nur 45 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligt, nötig wären aber 50 Prozent gewesen.