Die Folgen für Mensch und Umwelt sind dramatisch, sagt Resch: "Das, was aus den Auspuffen herauskommt, ist giftiges Gas, das dazu führt, dass über 10.000 Menschen in Deutschland jährlich sterben - dreimal so viel wie bei Verkehrsunfällen. Hunderttausende Menschen erkranken jährlich an Asthma und sonstigen Atemwegserkrankungen, darunter viele Kinder."